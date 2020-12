Vaccino Covid in Italia entro la Befana: l’Ema anticipa la data di approvazione al 21 dicembre (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Vaccino Covid in Italia entro la Befana La campagna di vaccinazione sta per entrare nel vivo anche in Italia: ieri l’Ema ha fatto sapere di voler anticipare la riunione di verifica di quello sviluppato dall’americana Pfizer. Se andasse veramente così, in Italia dovremmo essere pronti a partire entro Capodanno, con le prime dosi simboliche – circa 2mila – che potrebbero arrivare già intorno al 26 novembre. Per dare al più presto concretezza a un momento che il Paese attende da 10 mesi. Ma è dall’Epifania in poi che la campagna dovrebbe iniziare a tutti gli effetti, con le circa 3,4 milioni di dosi che l’Italia attende dall’azienda statunitense e le prime vaccinazioni: del personale sanitario e degli ... Leggi su tpi (Di mercoledì 16 dicembre 2020)inlaLa campagna di vaccinazione sta per entrare nel vivo anche in: ieriha fatto sapere di volerre la riunione di verifica di quello sviluppato dall’americana Pfizer. Se andasse veramente così, indovremmo essere pronti a partireCapodanno, con le prime dosi simboliche – circa 2mila – che potrebbero arrivare già intorno al 26 novembre. Per dare al più presto concretezza a un momento che il Paese attende da 10 mesi. Ma è dall’Epifania in poi che la campagna dovrebbe iniziare a tutti gli effetti, con le circa 3,4 milioni di dosi che l’attende dall’azienda statunitense e le prime vaccinazioni: del personale sanitario e degli ...

DantiNicola : L'Ema il 21/12 si riunirà per autorizzare il vaccino anti-Covid. Sento parlare di 15 gennaio come data di partenza… - Tg3web : La somministrazione del vaccino anti covid si prenoterà con una app. In Italia si partirà solo a fine gennaio. - marigall24 : L’Agenzia Europea per i Medicinali approverà il vaccino Pfizer contro il Covid-19 il 21 dicembre e l’Italia inizier… - ILOVEPACALCIO : Repubblica: '#Italia, in arrivo il vaccino anti-Covid. #Schinas 'Le prime fiale saranno il regalo di Natale. Speria… - Alessan26035049 : RT @Cartabiancarai3: #Meloni: 'Il vaccino anti covid? Io me lo farò certo, ma penso che il problema ora sia occuparsi che in Italia ci sia… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid Italia Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera Morning note: economia e finanza dai giornali

Covid: L'Ema accelera sul vaccino Pfizer, decisione anticipata al 21 dicembre. Il Cts diviso lascia al Governo la scelta tra rosso e arancione (Il Sole 24 Ore, pag. 12-13). L'Europa accelera sui ... Brigliadori: "Preferisco morire che farmi vaccinare"

Eleonora Brigliadori ha affermato che non si sottoporrà ai vaccini anti-Covid, che secondo lei sarebbero uno strumento di Satana. Covid: L'Ema accelera sul vaccino Pfizer, decisione anticipata al 21 dicembre. Il Cts diviso lascia al Governo la scelta tra rosso e arancione (Il Sole 24 Ore, pag. 12-13). L'Europa accelera sui ...Eleonora Brigliadori ha affermato che non si sottoporrà ai vaccini anti-Covid, che secondo lei sarebbero uno strumento di Satana.