Vaccino Covid in Italia a gennaio: come avverrà la campagna di distribuzione? (Di mercoledì 16 dicembre 2020) L’Italia si prepara ad accogliere circa 202 milioni di dosi di Vaccino anti-Covid 19 della casa farmaceutica Pfizer-Biontech. Quale sarà la gerarchia della somministrazione del farmaco? Le prime somministrazioni: l’ultima parola all’Ema Secondo quanto dichiarato da Ursula von der Leyen, le prime dosi del Vaccino Pfizer-Biontech, contro Covid 19, saranno somministrate entro il 2020. Ieri, 15 dicembre 2020, la Commissione dei ministri della Salute di Italia, Germania, Francia, Spagna, Olanda, Belgio, Lussemburgo, Svizzera e Gran Bretagna – in video conferenza – si sono incontrati per adottare una linea comune. Fra Natale e Capodanno si procederà alla somministrazione delle prime dosi di Vaccino contro il Coronavirus, messo in atto dall’americana e tedesca ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 16 dicembre 2020) L’si prepara ad accogliere circa 202 milioni di dosi dianti-19 della casa farmaceutica Pfizer-Biontech. Quale sarà la gerarchia della somministrazione del farmaco? Le prime somministrazioni: l’ultima parola all’Ema Secondo quanto dichiarato da Ursula von der Leyen, le prime dosi delPfizer-Biontech, contro19, saranno somministrate entro il 2020. Ieri, 15 dicembre 2020, la Commissione dei ministri della Salute di, Germania, Francia, Spagna, Olanda, Belgio, Lussemburgo, Svizzera e Gran Bretagna – in video conferenza – si sono incontrati per adottare una linea comune. Fra Natale e Capodanno si procederà alla somministrazione delle prime dosi dicontro il Coronavirus, messo in atto dall’americana e tedesca ...

Adnkronos : #Covid, Brigliadori: '#Vaccino? Piuttosto pronta a morire' - HuffPostItalia : Chi rifiuta vaccino anti-Covid e si ammala dovrà pagare le cure: la proposta a San Marino - DantiNicola : L'Ema il 21/12 si riunirà per autorizzare il vaccino anti-Covid. Sento parlare di 15 gennaio come data di partenza… - DianaLanciotti : Mi sembra il modo più sensato di affrontare la questione. Chi si vaccina lo fa a suo rischio e pericolo. Dovrà firm… - antov2401 : @La7tv @preglias Un vaccino che ti non ti protegge, potresti comunque prendere il Covid e senz'altro essere uno che… -