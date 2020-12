Vaccino Covid, dalla conservazione a bassa temperatura ai sensori termici con Gps: come funziona la gestione delle fiale di Pfizer (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Sarà il primo ad essere autorizzato in Europa, e dunque anche in Italia, ed è ormai famoso come il Vaccino ‘che venne dal gelo’, dal momento che deve essere conservato a -70 gradi. Ma il siero anti-Covid di Pfizer-BionTech in realtà ha tre possibilità di conservazione, come spiegano dall’azienda all’Adnkronos Salute. Una volta che i punti di utilizzo ricevono un “contenitore da viaggio termico con il nostro Vaccino, hanno tre opzioni per la conservazione”, e fra queste c’è anche la possibilità di tenerlo in frigo per 5 giorni. Fra le 3 possibilità ci sono infatti super-congelatori “a bassissima temperatura, ora disponibili in commercio e che possono prolungare la durata di conservazione fino a 6 mesi. Ma il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Sarà il primo ad essere autorizzato in Europa, e dunque anche in Italia, ed è ormai famosoil‘che venne dal gelo’, dal momento che deve essere conservato a -70 gradi. Ma il siero anti-di-BionTech in realtà ha tre possibilità dispiegano dall’azienda all’Adnkronos Salute. Una volta che i punti di utilizzo ricevono un “contenitore da viaggio termico con il nostro, hanno tre opzioni per la”, e fra queste c’è anche la possibilità di tenerlo in frigo per 5 giorni. Fra le 3 possibilità ci sono infatti super-congelatori “a bassissima, ora disponibili in commercio e che possono prolungare la durata difino a 6 mesi. Ma il ...

