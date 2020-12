Vaccino Covid, da oggi parte il reclutamento di medici e infermieri: previsti contratti fino a 9 mesi. La guida per candidarsi (Di mercoledì 16 dicembre 2020) È ufficialmente attivo il portale per medici e infermieri abilitati che hanno intenzione di contribuire all’attuazione del piano di somministrazione dei vaccini anti-Covid. Lo rende noto l’ufficio del commissario straordinario all’emergenza Domenico Arcuri, specificando che la candidatura deve essere presentata esclusivamente in via telematica a questo link. L’avviso è rivolto a cittadini italiani, europei ed extra Ue e potranno aderire anche i medici in pensione. I contratti avranno una durata massima di nove mesi, rinnovabili in caso di necessità. Il bando punta a reperire in totale 3mila laureati in medicina e chirurgia, abilitati all’esercizio della professione medica e iscritti all’albo, oltre a 12mila infermieri e assistenti sanitari, anche loro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) È ufficialmente attivo il portale perabilitati che hanno intenzione di contribuire all’attuazione del piano di somministrazione dei vaccini anti-. Lo rende noto l’ufficio del commissario straordinario all’emergenza Domenico Arcuri, specificando che la candidatura deve essere presentata esclusivamente in via telematica a questo link. L’avviso è rivolto a cittadini italiani, europei ed extra Ue e potranno aderire anche iin pensione. Iavranno una durata massima di nove, rinnovabili in caso di necessità. Il bando punta a reperire in totale 3mila laureati inna e chirurgia, abilitati all’esercizio della professione medica e iscritti all’albo, oltre a 12milae assistenti sanitari, anche loro ...

