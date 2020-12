Vaccino Covid, così l’Italia prepara la campagna di gennaio (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Previste in tutto 202 milioni di dosi, ma all’inizio saranno solo 1,8 milioni Si parte dai centri anziani, poi tocca al personale di servizi pubblici e scuole Leggi su corriere (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Previste in tutto 202 milioni di dosi, ma all’inizio saranno solo 1,8 milioni Si parte dai centri anziani, poi tocca al personale di servizi pubblici e scuole

HuffPostItalia : Chi rifiuta vaccino anti-Covid e si ammala dovrà pagare le cure: la proposta a San Marino - DantiNicola : L'Ema il 21/12 si riunirà per autorizzare il vaccino anti-Covid. Sento parlare di 15 gennaio come data di partenza… - Adnkronos : #Covid, Brigliadori: '#Vaccino? Piuttosto pronta a morire' - AbiBebiDj : @AzzurraBarbuto Per favore puoi verificare anche tu questa notizia? - giandomenic45 : RT @claudio_2022: Arcuri e le siringhe I dubbi di Sileri: I dispositivi scelti dal commissario non avrebbero il meccanismo per ricoprire… -