Vaccino anti-Covid: seppure con riserva, under 35 in testa, 8 italiani su 10 sono disposti a farlo. (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Mentre impazza il ‘toto-Vaccino’, sul dove, come e da quando si procederà finalmente anche in Italia all’inoculazione del siero ‘salva-Covid’, il Paese continua a spaccarsi fra i pro e no-vax. Così, in collaborazione con l’agenzia di stampa AdnKronos, la Emg-Different ha deciso di ‘saggiare’ la volontà degli italiani rispetto a questo eventi sanitario. Vaccino anti-Covid: ben 8 italiani su 10 sono decisi a farlo Ebbene, in sintesi, circa il 50% degli italiani ritiene che il Vaccino non dovrà essere obbligatorio, ma frutta della libera scelta di ciascun cittadino. Ciò che stupisce positivamente è che ben 8 italiani su 10 sarebbero decisi a farlo anche se, il 50% di ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Mentre impazza il ‘toto-’, sul dove, come e da quando si procederà finalmente anche in Italia all’inoculazione del siero ‘salva-’, il Paese continua a spaccarsi fra i pro e no-vax. Così, in collaborazione con l’agenzia di stampa AdnKronos, la Emg-Different ha deciso di ‘saggiare’ la volontà deglirispetto a questo eventi sanitario.: ben 8su 10decisi aEbbene, in sintesi, circa il 50% degliritiene che ilnon dovrà essere obbligatorio, ma frutta della libera scelta di ciascun cittadino. Ciò che stupisce positivamente è che ben 8su 10 sarebbero decisi aanche se, il 50% di ...

