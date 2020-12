Vaccino anti Covid, in Lombardia 305 mila dosi: i numeri regione per regione (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Approvato il piano vaccinale anti coronavirus che porterà alle prime somministrazioni del candidato di Pfizer probabilmente subito dopo Natale. Chi lo riceverà per primo e quante dosi avranno le singole Regioni Leggi su corriere (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Approvato il piano vaccinalecoronavirus che porterà alle prime somministrazioni del candidato di Pfizer probabilmente subito dopo Natale. Chi lo riceverà per primo e quanteavranno le singole Regioni

HuffPostItalia : Chi rifiuta vaccino anti-Covid e si ammala dovrà pagare le cure: la proposta a San Marino - DantiNicola : L'Ema il 21/12 si riunirà per autorizzare il vaccino anti-Covid. Sento parlare di 15 gennaio come data di partenza… - regionetoscana : #coronavirus #covid19 Al via in #Toscana la vaccinazione anti Covid per operatori sanitari, ospiti e dipendenti de… - LuigiRuoti : Farete il vaccino anti-covid? Rispondete e retw - Profilo3Marco : RT @Corriere: Vaccino anti Covid: il piano italiano e le dosi, Regione per Regione -