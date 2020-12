Vaccino anti Covid: 40mila prenotazioni sul portale della Toscana in poche ore (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Sono quasi 39 mila le prenotazioni per il Vaccino anti Covid registrate sul portale regionale, attivato nel pomeriggio ieri, per raccogliere le adesioni di operatori sanitari, ospiti e dipendenti delle Rsa. Alle 12.45 di oggi erano già per l'esattezza 38.531. Un boom di prenotazioni sul sito, appositamente creato dal settore sanità digitale dell'assessorato alla salute per una prima ricognizione di richieste da comunicare, entro venerdì 18 dicembre, al commissario Arcuri Leggi su firenzepost (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Sono quasi 39 mila leper ilregistrate sulregionale, attivato nel pomeriggio ieri, per raccogliere le adesioni di operatori sanitari, ospiti e dipendenti delle Rsa. Alle 12.45 di oggi erano già per l'esattezza 38.531. Un boom disul sito, appositamente creato dal settore sanità digitale dell'assessorato alla salute per una prima ricognizione di richieste da comunicare, entro venerdì 18 dicembre, al commissario Arcuri

