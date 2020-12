USD JPY è sotto pressione per il forte settore manifatturiero giapponese

Leggi su invezz

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) L’USD/JPY è al quarto giorno consecutivo di perdite poiché il mercato reagisce ai dati economici contrastanti del Giappone. È quotato a 103,60, il minimo dal 9 novembre. USD/JPY in caloIlsi espande Dicembre si sta rivelando un buon mese per i produttori giapponesi. Questo secondo gli ultimi PMI manifatturieri calcolati dalla banca au Jibun e da Markit. Il suo PMIflash è salito a 49,7 a dicembre, il valore più alto da giugno 2019. Sebbene il PMI non abbia superato il livello importante di 50 quest’anno, è stato in costante aumento dal suo minimo da inizio anno di 37,8. La lettura di oggi è stata migliore dell’aumento del mese scorso di 49,0 e della stima mediana di 48,9. Secondo Markit, questo miglioramento è dovuto principalmente alla robusta domanda ...