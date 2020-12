USA, scorte petrolio settimanali in diminuzione di 3,1 milioni di barili (Di mercoledì 16 dicembre 2020) (Teleborsa) – Diminuiscono le scorte di greggio in USA nell’ultima settimana. L’EIA, la divisione del Dipartimento dell’Energia americano, ha confermato che gli stocks di greggio, negli ultimi sette giorni all’11 dicembre 2020, sono scesi di circa 3,15 milioni a 500,1 MBG, contro attese per un calo di 1,94 milioni. Gli stock di distillati hanno registrato invece un incremento di 0,17 milioni a 151,3 MBG, contro attese per un aumento di 0,89 milioni, mentre le scorte di benzine hanno registrato un aumento di 1 milione a quota 238,9 MBG (era atteso un aumento di 1,6 milioni). Le riserve strategiche di petrolio sono rimaste invariate a 638,1 MBG. (Foto: drpepperscott230 / Pixabay) Leggi su quifinanza (Di mercoledì 16 dicembre 2020) (Teleborsa) – Diminuiscono ledi greggio in USA nell’ultima settimana. L’EIA, la divisione del Dipartimento dell’Energia americano, ha confermato che gli stocks di greggio, negli ultimi sette giorni all’11 dicembre 2020, sono scesi di circa 3,15a 500,1 MBG, contro attese per un calo di 1,94. Gli stock di distillati hanno registrato invece un incremento di 0,17a 151,3 MBG, contro attese per un aumento di 0,89, mentre ledi benzine hanno registrato un aumento di 1 milione a quota 238,9 MBG (era atteso un aumento di 1,6). Le riserve strategiche disono rimaste invariate a 638,1 MBG. (Foto: drpepperscott230 / Pixabay)

