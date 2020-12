Usa | il voto in Georgia potrebbe affossare i repubblicani Anche le due camere a Biden?

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il "cruciale" ballottaggio per il Senato, come l'ha definito il presidente eletto Usa Joe, rappresenta un grande punto interrogativo per il futuro della presidenza democratica, perchédare il controllo delle dueall'ex vice di Barack Obama, comeinvece confermare il Senato ai. C'è grande incertezza, ma un ultimo sondaggio condotto da Fox News suggerisce un elemento cheessere favorevole a: il fatto che il risultato delpresidenziale e le lamentele di Donald Trump sulla legittimità della vittoria del rivalero suggerire agli elettori trumpiani di stare a casa. Il sondaggio della Fox ha chiesto a un campione se "queste elezioni presidenziali hanno reso più o meno ...