Usa 2020 | Pete Buttigieg prossimo segretario ai Trasporti Jennifer Granholm all’Energia

(Di mercoledì 16 dicembre 2020), 38 anni, sorprese tutti nella fase iniziale delle primarie del Partito democratico. Poi, poco prima del Super Tuesday del 3 marzo, una tappa fondamentale nelle primarie, decise di ritirarsi per appoggiare la candidatura Joe Biden. Il presidente eletto restituisce il “favore” e nomina, giovane esponente democratico che farà parlare di sé nei prossimi anni,ai. Ex veterano di guerra Afghanistan ed ex sindaco di South Bend, in Indiana,sarà il primo ministro apertamente gay della storia americana e il primo membro del team di governo targato Biden/Harris che non proviene dall’amministrazione di Obama.segretariaAltra sorpresa ...

RobertoBurioni : UK vaccina da giorni, USA ha cominciato oggi, la Spagna il 4 gennaio. Noi cosa stiamo aspettando? #NessunRitardo - Corriere : I Grandi elettori mettono il sigillo: Biden è presidente degli Usa - repubblica : Usa, ultimo atto: i grandi elettori votano, Biden è presidente - GiaPettinelli : Covid: Cnn, in Usa oltre 3.000 morti nelle ultime 24 ore - 21157c04e1ba42e : @Penicottero13 @strawberrhuii Detto da uno che nel 2020 usa ancora l’espressione “bimbominkia” non mi aspetto niente -

Ultime Notizie dalla rete : Usa 2020

Una applicazione consente di creare liste di regali preferiti per tutte le occasioni in modo da ricevere i doni che ti renderanno sicuramente felice ...Former West Brom striker Kevin Phillips believes the club's board 'didn't back' manager Slaven Bilic after he was sacked on Wednesday. - Sky Sport HD ...