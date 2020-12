Upstart vola in Borsa nel giorno del suo debutto a Wall Street

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) (Tele) –in grande spolvero aper, le cui azioni guadagnano oltre il 23% e sono scambiate a 24,8 dollari. La società offre prestiti personali utilizzando variabili non tradizionali, come l’istruzione e l’occupazione, anche grazie all’uso dell’intelligenza artificiale.ha ora una capitalizzazione di mercato di oltre 1,88 miliardi di dollari. Le azioni dihanno raggiunto anche i 26 dollari al NASDAQ, rispetto a un prezzo iniziale di 20. L’azienda ha raccolto più di 240 milioni di dollari nella sua IPO. Male intanto l’andamento di Wish, l’altra grande quotazione della giornata, con le azioni in picchiata.