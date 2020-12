Uomo salta l’alt ad alta velocità, trovato in possesso di droga (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ha attraversato a folle velocità varie città della provincia di Modena dando vita a un vero e proprio inseguimento. Inseguimento a Modena, non si ferma all’alt: era senza patente su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ha attraversato a follevarie città della provincia di Modena dando vita a un vero e proprio inseguimento. Inseguimento a Modena, non si ferma al: era senza patente su Notizie.it.

Ricca_Sk : @ClaudioMasini7 Oltre a veri calciatori, occorrono veri uomini. I tre davanti sono ragazzetti social dipendenti sen… - sportli26181512 : #Roma, Villar super ora vede la Spagna: Fonseca lo stima. È bravo nel palleggio, salta l’uomo e sa sempre cosa fare… - Alessio71341690 : @Ilmionome_nss1 Sì, manca un po tutto...Lulic, grinta, un Lazzari che salta l'uomo e arriva in fondo e crossa, un P… - BisottoGiorgio : @sofiamazelli1 Non salta mai l’uomo, non crossa, non copre...se ce lo pagano lo diamo volentieri e se era valido lo riscattava il Bayern - robertopatrizi1 : #BeneventoLazio giocare sempre orizzontale ,palla sempre dietro,nessuno salta l uomo,che dire difficile fare gol!inzaghi inventa... -

Ultime Notizie dalla rete : Uomo salta “Vivere la catastrofe dell'uomo è terribile, ma raccontarla?” Pangea.news