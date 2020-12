Uomini e Donne arriva la censura per il vino che Tina ha regalato a Gemma: Maria De Filippi senza parole (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Se state pensando che le cose tra Tina e Gemma si fossero appianate solo perché l’opinionista ha fatto un presente alla dama, non siete sulla strada giusta. Tra loro va sempre allo stesso modo; litigano, si lanciano frecciatine e non perdono occasione per divertire il pubblico del dating show più seguito della televisione italiana: Uomini … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Se state pensando che le cose trasi fossero appianate solo perché l’opinionista ha fatto un presente alla dama, non siete sulla strada giusta. Tra loro va sempre allo stesso modo; litigano, si lanciano frecciatine e non perdono occasione per divertire il pubblico del dating show più seguito della televisione italiana:… L'articolo proviene da Velvet Gossip.

