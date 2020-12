Uomini e Donne, anticipazioni oggi 16 dicembre: Antonio spiazza Sophie (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Trono Classico protagonista della puntata di Uomini e Donne di Maria De Filippi in onda oggi 16 dicembre 2020. I protagonisti del trono sono nella più assoluta confusione. Per Davide Donadei, tronista di Uomini e Donne, sembra tutto così semplice. Sembrava avesse le idee chiare su chi scegliere tra le sue corteggiatrici e invece… niente da fare. Tutto è ancora nebuloso bel suo cuore e nella sua mente Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Trono Classico protagonista della puntata didi Maria De Filippi in onda162020. I protagonisti del trono sono nella più assoluta confusione. Per Davide Donadei, tronista di, sembra tutto così semplice. Sembrava avesse le idee chiare su chi scegliere tra le sue corteggiatrici e invece… niente da fare. Tutto è ancora nebuloso bel suo cuore e nella sua mente Articolo completo: dal blog SoloDonna

