Uomini e Donne, anticipazioni 16 dicembre: corteggiatrice innamorata, "dono" di Ida per Riccardo

Uomini e Donne, anticipazioni 16 dicembre: cosa succederà oggi tra Trono Classico e Trono Over? Ve lo sveliamo insieme! 

Davide "tiene" solo due corteggiatrici e una di loro fa una rivelazione 

Manca poco alla "scelta" di Davide Donadei? Sembra di sì, infatti ha deciso si liquidare tutte le corteggiatrici eccetto Chiara e Beatrice, quelle a cui è più interessato, come abbiamo visto in queste settimane. Vedremo oggi il momento in cui la Buonocore dichiarerà di essere innamorata del tronista! Scontato che direbbe di sì, se lui dovesse sceglierla. Sarebbe un sì anche per la seconda corteggiatrice, la quale ha deciso di invitare il ragazzo a casa sua: che cosa succederà?

