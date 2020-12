Una Vita anticipazioni | FELIPE riuscirà davvero a rinunciare a MARCIA?

Leggi su tvsoap

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) La comparsa improvvisa di Santiago Becerra (Aleix Mielè) a calle Acacias non impedirà aAlvarez Hermoso (Marc Parejo) di continuare ad amareSampaio (Trisha Fernandez) nelle prossime puntate italiane di Una. Anche se non potrà coronare (almeno apparentemente) il suo sogno d’amore con la brasiliana, l’avvocato guarderà con sospetto il nuovo arrivato, motivo per cui assumerà con lui un atteggiamento piuttosto conflittuale… Una, news: Santiago è il marito di? Se avete letto i nostri post precedenti sulledella telenovela, sapete che Santiago arriverà nel quartiere proprio mentrestaranno per entrare in chiesa a sposarsi; il matrimonio però non potrà andare avanti, visto che il Becerra stupirà ...