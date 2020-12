Una ciambella per le partite Iva. Indennità tra 250 e 600 euro al mese

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) La testa politica del progetto è al ministero del Lavoro, quella operativa all’Inps. Il progetto ha un nome: ammortizzatore sociale per leIva. Sono loro, i lavoratori autonomi, a pagare una fetta importante del conto presentato da Covid. Questo conto: introiti dimezzati, fatturati a picco, posti di lavoro cancellati. Il Censis li ha definiti i “vulnerabili inattesi”. Sono i non garantiti. Il progetto è in lavorazione in queste ore. Lo schema: un’per sei mesi, con un importo mensile che andrà da un minimo di 250a un massimo di 600. Quella che si sta mettendo in piedi è una parte della più ampia riforma degli ammortizzatori sociali, anticipata da Huffpost, che il virus ha imposto come necessaria. Perché con le misure speciali introdotte con il decreto Cura Italia di marzo e poi confermate ...