Una app risolve i dubbi sulla raccolta differenziata (di P. Mecarozzi) (Di mercoledì 16 dicembre 2020) (di Pietro Mecarozzi) Città che vai, raccolta differenziata che trovi. Almeno in Italia. I metodi per raccolta differenziata e riciclo nel nostro Paese sono diversi da città a città: ogni Comune (o gruppo di Comuni) si appoggia a un centro di raccolta con un sistema di riciclo industriale diverso. E per questo non c’è uniformità di trattamento tra le varie regioni. Una soluzione, però, si può trovare a portata di smartphone. Si chiama Junker: una nuova app dedicata alla raccolta differenziata dei rifiuti che, grazie a una tecnologia innovativa, è unica nel suo genere in Italia ed Europa. La funzionalità principale dell’app consente agli utenti di conoscere, tramite lettura del codice a barre con la fotocamera dello smartphone, le modalità di ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 16 dicembre 2020) (di Pietro) Città che vai,che trovi. Almeno in Italia. I metodi pere riciclo nel nostro Paese sono diversi da città a città: ogni Comune (o gruppo di Comuni) si appoggia a un centro dicon un sistema di riciclo industriale diverso. E per questo non c’è uniformità di trattamento tra le varie regioni. Una soluzione, però, si può trovare a portata di smartphone. Si chiama Junker: una nuova app dedicata alladei rifiuti che, grazie a una tecnologia innovativa, è unica nel suo genere in Italia ed Europa. La funzionalità principale dell’app consente agli utenti di conoscere, tramite lettura del codice a barre con la fotocamera dello smartphone, le modalità di ...

MinisteroSalute : ?? Le indicazioni per isolamento e quarantena: ??se sei positivo a #COVID19 ??se sei stato a contatto con una per… - RedRonnie : Eccomi in #diretta con una nuova puntata di #WeHaveADream - acmilan : Daniel Maldini ?? Alexis Saelemaekers A 7?-second challenge to see who’s our quickest young gun! ??? Find out who… - Anubi_Inpw : RT @HuffPostItalia: Una app risolve i dubbi sulla raccolta differenziata (di P. Mecarozzi) - EINPresswirePR : CURIA: LANCIO DI UNA NUOVA APP IN ITALIA CHE AIUTA IL PAZIENTE ONCOLOGICO A INDIVIDUARE LE SUE OPZIONI DI TRATTAMEN… -

Ultime Notizie dalla rete : Una app Scuole, una app per il trasporto Radio Lombardia Civitavecchia nella rete di Too Good To Go

Anche Civitavecchia entra a far parte della rete di Too Good To Go; l’app anti spreco che offre la possibilità agli esercenti commerciali di proporre a fine giornata le Magic Box, scatole a sorpresa c ...

Big Tech, nuove regole Ue: multe fino a 10% del fatturato. Le novità

In arrivo le regole Ue per le piattaforme online e i servizi digitali nel Mercato unico. L’ipotesi di multe preoccupa le Big Tech, tra cui Google.

Anche Civitavecchia entra a far parte della rete di Too Good To Go; l’app anti spreco che offre la possibilità agli esercenti commerciali di proporre a fine giornata le Magic Box, scatole a sorpresa c ...In arrivo le regole Ue per le piattaforme online e i servizi digitali nel Mercato unico. L’ipotesi di multe preoccupa le Big Tech, tra cui Google.