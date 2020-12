Un Posto al Sole, trame: Susanna e Niko di nuovo insieme? (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Un Posto al Sole, anticipazioni dal 21 al 25 dicembre. Riavvicinamento tra Niko e Susanna, c’è ancora futuro per la coppia? Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Un Posto al Sole, dal 21 al 25 dicembre. Riavvicinamento tra Niko e Susanna, c’è ancora speranza per i due di avere un futuro assieme? Roberto Leggi su 2anews (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Unal, anticipazioni dal 21 al 25 dicembre. Riavvicinamento tra, c’è ancora futuro per la coppia? Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Unal, dal 21 al 25 dicembre. Riavvicinamento tra, c’è ancora speranza per i due di avere un futuro assieme? Roberto

infoitcultura : Il Paradiso delle Signore e Un posto al sole: anticipazioni oggi 15 dicembre - infoitcultura : Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 15 dicembre 2020 - meuniverseyou : @azzuscuppa È difficile pensare all’oggi sapendo ciò che accadrà domani. Lo so che avranno il loro happy ending ma… - D3FENCVLS : 00:05 a tutti voi , ricordate che siete il sole e che valete tantissimo , non fatevi mai buttare giù… - CaleffiLinda : RT @MsFly78: @realUmbertoLM Per forza, ora i figli li porta la cicogna, vogliono togliere il genere sessuale, madre, padre al posto del sol… -