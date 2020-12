Un Posto al Sole, anticipazioni oggi 16 dicembre: Marina in trappola? (Di mercoledì 16 dicembre 2020) anticipazioni “Un Posto al Sole”, puntata del 16 dicembre 2020. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Rai 3 alle 20.45? Saltato l’affare con il magnate russo Men’kov, che è fallito, Marina chiede aiuto a Roberto ed è sempre più distante da Fabrizio. Così facendo, però, la Giordano non si rende conto di essere caduta nella tana del nemico… Rientrata da Montecarlo senza aver trovato un acquirente per Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 16 dicembre 2020)“Unal”, puntata del 162020. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Rai 3 alle 20.45? Saltato l’affare con il magnate russo Men’kov, che è fallito,chiede aiuto a Roberto ed è sempre più distante da Fabrizio. Così facendo, però, la Giordano non si rende conto di essere caduta nella tana del nemico… Rientrata da Montecarlo senza aver trovato un acquirente per Articolo completo: dal blog SoloDonna

