Un posto al sole anticipazioni: FERRI e MARINA, attacco finale? (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Entra nel vivo più che mai la storyline affaristica che da qualche tempo ci sta accompagnando durante la visione di Un posto al sole. Per Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) infatti, dopo tanta strategia, è arrivato il momento di sferrare il colpo finale! Nei prossimi giorni, dunque, vedremo FERRI uscire allo scoperto e dire di voler diventare il socio di maggioranza dei cantieri. MARINA (Nina Soldano) e Fabrizio (Giorgio Borghetti) rimarranno inizialmente perplessi di fronte a tutto questo, ma è anche vero che la Giordano non sa più ormai a che santo votarsi per risollevare la situazione… Un posto al sole: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Roberto peraltro, come indicano le anticipazioni, si rivelerà ancora una volta un ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Entra nel vivo più che mai la storyline affaristica che da qualche tempo ci sta accompagnando durante la visione di Unal. Per Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) infatti, dopo tanta strategia, è arrivato il momento di sferrare il colpo! Nei prossimi giorni, dunque, vedremouscire allo scoperto e dire di voler diventare il socio di maggioranza dei cantieri.(Nina Soldano) e Fabrizio (Giorgio Borghetti) rimarranno inizialmente perplessi di fronte a tutto questo, ma è anche vero che la Giordano non sa più ormai a che santo votarsi per risollevare la situazione… Unal: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Roberto peraltro, come indicano le, si rivelerà ancora una volta un ...

redazionetvsoap : #UnPostoAlSole #Upas #Anticipazioni Pronti? Adesso NON SI SCHERZA PIÙ... - ComVentotene : @titofaraci In realtà quelli che criticano la beneficienza non tengono nemmeno il profilo basso. Sono sempre lì che… - AlexTxikon : ??Domenica, dopo alcuni giorni di forti piogge, il tempo ci ha dato una tregua e sono andato a fare una passeggiata… - MariSourwolf : @EleonoraDiNapo2 Credo Stefi da Tommy, perché durante il chiarimento erano nel posto in cui Tommaso stava prendendo il sole - UPAS_Rai : Rivivi le #storie della #22esima #serie di #unpostoalsole con le puntata in onda al mattino su @RaiPremium e subito… -