"Un pensiero ce lo avrei fatto". La "proposta indecente" di Selvaggia Roma: fuori il nome (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Scatenata fuori e dentro la casa del Grande Fratello Vip, dove in pochi giorni ha lasciato il segno tra mille polemiche. Si parla di Selvaggia Roma, ex concorrente del reality di Alfonso Signorini su Canale 5, che a Casa Chi, punzecchiata dai giornalisti sul fatto che avesse o meno messo gli occhi su qualche uomo nella casa, si è lasciata andare a una candida confessione. No, non Pierpaolo Pretelli, come molti insinuavano. Bensì Andrea Zelletta, nonostante le discussioni dei primissimi giorni: "Mi trovavo bene con lui. Se fosse stato single un pensiero lo avrei fatto", ha rivelato Selvaggia Roma. Dunque, sul rapporto con Maria Teresa Ruta, con la quale si è sfogata e si è aperta a fondo: "La mia storia è scaturita da un abbraccio ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Scatenatae dentro la casa del Grande Fratello Vip, dove in pochi giorni ha lasciato il segno tra mille polemiche. Si parla di, ex concorrente del reality di Alfonso Signorini su Canale 5, che a Casa Chi, punzecchiata dai giornalisti sulche avesse o meno messo gli occhi su qualche uomo nella casa, si è lasciata andare a una candida confessione. No, non Pierpaolo Pretelli, come molti insinuavano. Bensì Andrea Zelletta, nonostante le discussioni dei primissimi giorni: "Mi trovavo bene con lui. Se fosse stato single unlo", ha rivelato. Dunque, sul rapporto con Maria Teresa Ruta, con la quale si è sfogata e si è aperta a fondo: "La mia storia è scaturita da un abbraccio ...

ENZ0SAN : @matteorenzi @RaiTre @Cartabiancarai3 Se eri su carta igienica ci avrei fatto un “pensiero” ?? - ziaaLai : Stefania ha più che ragione. Io probabilmente avrei fatto la pazza di più, non solo per mezza mattinata, ma poi avr… - Quetzacoatl68 : @alepetrone1976 Demens, a parte che non bisogna essere insegnanti di latino per fare la rima col tuo cognome ?????? do… - emafederigo : @Aurazzurra @RutaAllTheWay Se avesse rivolto certe frasi ad un mio familiare io avrei fatto la pazza. Solo il pensiero mi si gela il sangue - f_grandi : @ottogattotto Avrei preferito che @CarloCalenda fosse il candidato unitario del csx (non è questione di 'sinistra'… -

Ultime Notizie dalla rete : pensiero avrei Selvaggia Roma svela chi gli piaceva al GF Vip: “Se fosse stato single…” Lanostratv “Ho infatti potuto constatare un’evidente parzialità…” – Ma non mi dire, è possibile?

Il Pensiero del giorno è assegnato a FABIO REGAZZI (…) “Nelle settimane precedenti quest’ultimo voto popolare, e anche la sera stessa dei risultati e il giorno successivo, ho infatti ...

Calcio a 5. La Pirossigeno tiene testa al Napoli: finisce 3-2 per i campani

Il Napoli è una vera corazzata, indiscussa pretendete alla promozione in serie A1, formata da un gruppo di giocatori di alto livello, con due Nazionali italiani e tanti super campioni di questo sport.

Il Pensiero del giorno è assegnato a FABIO REGAZZI (…) “Nelle settimane precedenti quest’ultimo voto popolare, e anche la sera stessa dei risultati e il giorno successivo, ho infatti ...Il Napoli è una vera corazzata, indiscussa pretendete alla promozione in serie A1, formata da un gruppo di giocatori di alto livello, con due Nazionali italiani e tanti super campioni di questo sport.