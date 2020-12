Un Natale da "blindati" in casa. Bassetti: "Sono confuso, c'è incoerenza" (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Valentina Dardari Secondo il professore la cosa peggiore è l’incoerenza: “Dopo che era stata presa una direzione è stata cambiata per seguire l’esempio tedesco” Il professor Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive dell'Ospedale San Martino di Genova, durante il suo intervento alla trasmissione “L’aria che tira” in onda su La7, ha commentato le ultime notizie secondo cui a Natale ci sarà un lockdown. “Sono confuso. La cosa peggiore è l’incoerenza. Avevamo preso una linea e la stiamo cambiando solo per inseguire la Germania. È come dire che finora abbiamo sbagliato tutto. Perché non li abbiamo imitati sulla sanità, sull’istruzione e negli investimenti? Il vaccino deve essere obbligatorio”. Bassetti: "La cosa peggiore è ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Valentina Dardari Secondo il professore la cosa peggiore è l’: “Dopo che era stata presa una direzione è stata cambiata per seguire l’esempio tedesco” Il professor Matteo, direttore della Clinica Malattie Infettive dell'Ospedale San Martino di Genova, durante il suo intervento alla trasmissione “L’aria che tira” in onda su La7, ha commentato le ultime notizie secondo cui aci sarà un lockdown. “. La cosa peggiore è l’. Avevamo preso una linea e la stiamo cambiando solo per inseguire la Germania. È come dire che finora abbiamo sbagliato tutto. Perché non li abbiamo imitati sulla sanità, sull’istruzione e negli investimenti? Il vaccino deve essere obbligatorio”.: "La cosa peggiore è ...

