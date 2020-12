Un libro di corsa: Lo specchio e la luce (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Un libro di corsa – Lo specchio e la luce I Tudor sono una delle mie dinastie preferite. Per questo non ho resistito nel leggere “Lo specchio e la luce” di Hilary Mantel. Il protagonista è Thomas Cromwell, figlio di un fabbro, che comincia la sua scalata sociale per diventare Lord del sigillo privato alla corte di Enrico VIII. Il libro inizia con la morte di Anna Bolena, seconda moglie del Re, accusata di usare la stregoneria e per questo decapitata. Spetta a Cromwell e altre persone di fiducia, che si muovono nell’ombra, far in modo che il Re trovi un’altra moglie che gli dia il tanto agognato figlio maschio. Un libro che vi catturerà dall’inizio alla fine. RECENSIONI VELOCI Leggi su tpi (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Undi– Loe laI Tudor sono una delle mie dinastie preferite. Per questo non ho resistito nel leggere “Loe la” di Hilary Mantel. Il protagonista è Thomas Cromwell, figlio di un fabbro, che comincia la sua scalata sociale per diventare Lord del sigillo privato alla corte di Enrico VIII. Ilinizia con la morte di Anna Bolena, seconda moglie del Re, accusata di usare la stregoneria e per questo decapitata. Spetta a Cromwell e altre persone di fiducia, che si muovono nell’ombra, far in modo che il Re trovi un’altra moglie che gli dia il tanto agognato figlio maschio. Unche vi catturerà dall’inizio alla fine. RECENSIONI VELOCI

