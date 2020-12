Ultim’ora | mozione approvata | c’è l’accordo del Senato sugli spostamenti a Natale

Leggi su altranotizia

(Di mercoledì 16 dicembre 2020): ilha raggiunto un accordo per quanto riguarda il complesso argomento degli, vediamo i dettagli. (fonte pixabey)Notizia dell’ultima ora:, ilha raggiuntoper quanto riguarda glinel periodo di. La notizia è stata riportata dall’ANSA e, al momento, si tratta di un grande passo avanti. La, infatti, emanata dalo dal Parlamento, servirà a guidare le decisioni del Governo in merito alla linea da tenere nelle prossime settimane. Ricordiamo che, in questi giorni caotici e carichi di tensione, si è ventilata la possibilità di una ...