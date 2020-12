Ultimo capitolo della diatriba Gruber – Boschi: la frecciata dell’ex ministro dalla Annunziata (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Era l’8 dicembre quando, ospite di Otto e mezzo, Maria Elena Boschi veniva incalzata da Lilli Gruber in merito a delle foto pubblicate su Chi in cui l’ex ministro viene paparazzata in compagnia del compagno Giulio Berruti con la mascherina abbassata. In diretta la Boschi replicò: “Credo che con centinaia di morti mi piacerebbe parlare L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Era l’8 dicembre quando, ospite di Otto e mezzo, Maria Elenaveniva incalzata da Lilliin merito a delle foto pubblicate su Chi in cui l’exviene paparazzata in compagnia del compagno Giulio Berruti con la mascherina abbassata. In diretta lareplicò: “Credo che con centinaia di morti mi piacerebbe parlare L'articolo NewNotizie.it.

