Ufficiale | Sam Allardyce è il nuovo allenatore del WBA

Samè ildel West Bromwich Albion. L'esperto tecnico, 66 anni, ha trovato l'accordo per 18 mesi con i Baggies. La sua ultima squadra è stata l'Everton nel 2017-18, dove chiuse all'ottavo posto. In giornata è stato esonerato Slaven Bilic, non è bastato il pareggio di ieri sera all'Etihad per 1-1 contro il Manchester City di Guardiola. Troppo pochi i 7 punti ottenuti in 13 partite e dunque è stato ritenuto necessario il cambio della guida tecnica da parte della società. We are delighted to confirm the appointment of Samas our new Head Coach — West Bromwich Albion (@WBA) December 16, 2020