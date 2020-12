Tv | dalla demografia al clima | Piero Angela prepara i giovani al futuro 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) (Adnkronos) - “Però, come mai non si spiega mai quello che sta succedendo nel mondo?”, si è chiestoche si è anche soffermato sull'emergenza sanitaria dettatapandemia. “I– ha chiarito – con l'arrivo del Covid si sono trovati per la prima volta davanti a una situazione simile a quella della guerra e hanno capito che stanno vivendo un secolo diverso da quello che hanno conosciuto prima”. Per questo motivo, “è importante essere informati e motivati”. “Penso che ‘rsi al' – ha scandito Giovanni Parapini, direttore di Rai per il Sociale - ci rappresenti totalmente, è come un vestito sartoriale perché inaugura un dialogo aperto e trasparente tra il sapere e il desiderio di conoscere di più le grandi questioni che il mondo sta vivendo in questo ...