Tuttosport | per prendere Milik l’Inter punta al jolly Politano | ma il polacco chiede 6 milioni di ingaggio

Secondo quanto scrive Tuttosport, l'Inter non molla la presa su Milik. L'idea del club nerazzurro è di sfruttare il fatto che il Napoli, a gennaio, dovrà pagare il riscatto per Politano, il cui importo si avvicina al costo posto da De Laurentiis all'attaccante polacco. Ma il nodo ingaggio resta: Milik chiede 6 milioni, cifra che l'Inter considera esosa. "l'Inter non molla lo sguardo neppure da Arek Milik che, in assenza di accordi in queste settimane, sarà libero di firmare a zero. Suning, in teoria, potrebbe giocarsi il jolly Politano, visto che il Napoli dovrà sdare proprio a gennaio il riscatto obbligatorio per l'attaccante esterno fissato in 19 ...

