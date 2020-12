Turismo: -90% nelle città d'arte Ma dal Recovery solo 3 miliardi (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il settore turistico in Italia vale il 13% del Pil nazionale. Il Covid-19 ha fatto registrare un calo di 16 miliardi di euro di spesa totale, di cui 7,2 solo in Veneto, Toscana e Lombardia. Dai numeri la scelta governativa risulta "difficilmente spiegabile" Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il settore turistico in Italia vale il 13% del Pil nazionale. Il Covid-19 ha fatto registrare un calo di 16di euro di spesa totale, di cui 7,2in Veneto, Toscana e Lombardia. Dai numeri la scelta governativa risulta "difficilmente spiegabile" Segui su affaritaliani.it

FabioMottinelli : ??Gli operatori del turismo sono disperati. Leggi la dichiarazione di Giorgia Meloni su affaritaliani. Link:… - Affaritaliani : Covid, il turismo crolla al -90% nelle città d’arte. Ma dal governo solo 3 mld - cristianovilla9 : @RegioneLazio sono passati 3 MESI... 90 GIORNI.. Dalla presentazione della richiesta dei contributi… - filippo_santoli : Il mio Paese, definito il più bello al mondo per l'arte che lo rappresenta, è quel Paese che, con 180 miliardi di d… - Chisinau_Tours : moldavia blog | moldova forum | Viaggio in Moldova per turismo, permanenza massima 90 giorni -

Ultime Notizie dalla rete : Turismo 90% Covid, il turismo crolla al -90% nelle città d'arte. Ma dal governo solo 3 mld Affaritaliani.it A Napoli hotel vuoti a Natale e Capodanno, Federalberghi: “A dicembre perdite per 30 milioni”

Alberghi vuoti a Natale e Capodanno a Napoli. Giù le prenotazioni per le camere di oltre il 90%, con perdite di incassi che per il solo mese di dicembre ammontano a circa 30 milioni di euro, di cui 2 ...

Federalberghi Campania: Natale da dimenticare per il turismo

“Quello che si avvicina è un Natale da dimenticare per il turismo regionale tra divieti di spostamenti, alberghi chiusi e un Governo incapace di garantire il necessario sostegno a imprese e lavoratori ...

Alberghi vuoti a Natale e Capodanno a Napoli. Giù le prenotazioni per le camere di oltre il 90%, con perdite di incassi che per il solo mese di dicembre ammontano a circa 30 milioni di euro, di cui 2 ...“Quello che si avvicina è un Natale da dimenticare per il turismo regionale tra divieti di spostamenti, alberghi chiusi e un Governo incapace di garantire il necessario sostegno a imprese e lavoratori ...