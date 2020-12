Truffe alla Regione Puglia sui contributi agricoli, arrestati avvocati (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La Guardia di Finanza di Bari sta eseguendo una serie di misure cautelari ai domiciliari. Riguardano gli avvocati che avrebbero truffato la Regione Puglia per circa 13 milioni di euro sulle indennità ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La Guardia di Finanza di Bari sta eseguendo una serie di misure cautelari ai domiciliari. Riguardano gliche avrebbero truffato laper circa 13 milioni di euro sulle indennità ...

LaGazzettaWeb : Truffe alla Regione Puglia sui contributi agricoli, arrestati avvocati - ninnolanu : RT @chilhavistorai3: Attenzione alla falsa mail del Cashback: Invita ad effettuare la registrazione via un canale alternativo, ma è un tent… - Edoardo73149138 : @clarissazizzo @SerieA @Cristiano Molto più interessanti le tue presunte truffe che le leccate di c* alla Juve e a Ronaldo ! - FaithEffemme : SENTENZA CLAMOROSA - wally1775 : RT @chilhavistorai3: Attenzione alla falsa mail del Cashback: Invita ad effettuare la registrazione via un canale alternativo, ma è un tent… -

Ultime Notizie dalla rete : Truffe alla Regione Truffe alla Regione Puglia su contributi agricoli, arrestati avvocati, sequestro beni per oltre 22 mln La Gazzetta del Mezzogiorno Truffa dello specchietto In due allontanati da Pisa

Via da Pisa e con divieto di ritorno per i truffatori dello specchietto. La sezione misure di prevenzione della divisione polizia anticrimine della Questura ha notificato 3 fogli di via obbligatori co ... Calcioscommesse flop: l'inchiesta va prescritta

Il danno era arrivato sulla linea dell'utente desiderato. Il timbro dell'epoca era pesante: associazione a delinquere finalizzata alla truffa e alla frode sportiva. Vennero effettuati altri arresti ... Via da Pisa e con divieto di ritorno per i truffatori dello specchietto. La sezione misure di prevenzione della divisione polizia anticrimine della Questura ha notificato 3 fogli di via obbligatori co ...Il danno era arrivato sulla linea dell'utente desiderato. Il timbro dell'epoca era pesante: associazione a delinquere finalizzata alla truffa e alla frode sportiva. Vennero effettuati altri arresti ...