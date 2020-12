Troppe dosi di vaccino per pochi paesi (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Metà delle dosi del vaccino contro il coronavirus sono prenotate dai paesi più ricchi, che hanno il 14 per cento della popolazione mondiale: per gli altri è un problema Leggi su ilpost (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Metà delledelcontro il coronavirus sono prenotate daipiù ricchi, che hanno il 14 per cento della popolazione mondiale: per gli altri è un problema

Metà delle dosi del vaccino contro il coronavirus sono prenotate dai paesi più ricchi, che hanno il 14 per cento della popolazione mondiale: per gli altri è un problema ...

Vaccino Covid, così l’Italia prepara la campagna di gennaio

8 milioni di persone che dovrebbero ricevere la prima dose da inizio gennaio e un richiamo tre settimane dopo.[an error occurred while processing this directive] Né la logica, né la logistica, né le ...

