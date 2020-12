Tropico 6 Caribbean Skies | il corposo aggiornamento è disponibile oggi

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Da, il nuovoper6 che introduce i droni, nuovi edifici, decreti e altro ancora Il publisher Kalypso Media e lo sviluppatore Realmforge Studios hanno annunciato la pubblicazione di, l’ultimodi6. Gli sviluppatori considerano questa espansione la più grande di sempre per6, e introduce una serie di nuove funzionalità di gioco mentre El Prez combatte per salvare non solo il suo amato, ma il mondo intero!è il nuovoper6 In questa avventura ...