Treviso, maestra negazionista agli alunni: “No mascherine in classe, muoiono solo i vecchi” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Fa scalpore il caso di una maestra negazionista, assunta come supplente presso la scuola primaria Giovanni XXIII di Treviso. La docente infatti avrebbe invitato i suoi alunni a non indossare la mascherina in classe, come lei stessa faceva, perché tanto “di Covid muoiono solo i vecchi”. A segnalare la vicenda alcuni genitori, che hanno dato vita a una manifestazione di protesta all’esterno dell’istituto per richiamare l’attenzione sul comportamento dell’insegnante negazionista. Anche i colleghi e i collaboratori scolastici hanno denunciato l’accaduto, ma sono stati soprattutto i genitori dei piccoli a richiamare l’attenzione della preside, preoccupati per le possibili conseguenze di un simile consiglio. Non avendo ottenuto nulla in ... Leggi su tpi (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Fa scalpore il caso di una, assunta come supplente presso la scuola primaria Giovanni XXIII di. La docente infatti avrebbe invitato i suoia non indossare la mascherina in, come lei stessa faceva, perché tanto “di Covid”. A segnalare la vicenda alcuni genitori, che hanno dato vita a una manifestazione di protesta all’esterno dell’istituto per richiamare l’attenzione sul comportamento dell’insegnante. Anche i colleghi e i collaboratori scolastici hanno denunciato l’accaduto, ma sono stati soprattutto i genitori dei piccoli a richiamare l’attenzione della preside, preoccupati per le possibili conseguenze di un simile consiglio. Non avendo ottenuto nulla in ...

Tg3web : La crescita del numero di contagi e delle vittime si deve soprattutto ai dati comunicati oggi dal Veneto. A Treviso… - GiovanniMeduri4 : RT @catlatorre: Mentre in Trentino viene LICENZIATA una maestra negazionista del Covid, un'altra a Treviso ai bambini in classe dice di non… - elenarachello97 : RT @Iperbole_: 'Perché mettete la mascherina? Tanto muoiono solo i vecchi'. Queste le parole di una maestra delle elementari di Treviso, a… - RoccaRemo : RT @catlatorre: Mentre in Trentino viene LICENZIATA una maestra negazionista del Covid, un'altra a Treviso ai bambini in classe dice di non… - mig_box : RT @catlatorre: Mentre in Trentino viene LICENZIATA una maestra negazionista del Covid, un'altra a Treviso ai bambini in classe dice di non… -