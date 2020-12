Treviso, la maestra negazionista agli alunni: "Il virus non esiste, muoiono solo i vecchi" (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Sono stati i bambini di quinta elementare a raccontare ai genitori le frasi dell'insegnante che ora rischia di perdere il posto Leggi su repubblica (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Sono stati i bambini di quinta elementare a raccontare ai genitori le frasi dell'insegnante che ora rischia di perdere il posto

