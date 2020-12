Treviso: genitori furiosi contro la maestra che toglie la mascherina ai bambini (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Una scuola di Treviso è stata travolta dalle proteste dei genitori che hanno scoperto come una maestra togliesse le mascherine ai bambini al grido di “il Coronavirus non esiste”. È una convinta negazionista, è certa che in realtà il Coronavirus non esista e che si possa curare con farmaci comuni senza particolari problemi, non indossa mai la mascherina per patologie respiratorie: è questa L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Una scuola diè stata travolta dalle proteste deiche hanno scoperto come unasse le mascherine aial grido di “il Coronavirus non esiste”. È una convinta negazionista, è certa che in realtà il Coronavirus non esista e che si possa curare con farmaci comuni senza particolari problemi, non indossa mai laper patologie respiratorie: è questa L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Una maestra di Treviso toglieva le mascherine ai suoi alunni e si rifiutava di indossarla: i genitori in rivolta "salvano" i bambini.

