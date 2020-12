Tre settimane in zona arancione: meno contagi, ma negli ospedali si sono liberati solo 20 posti letto (Di mercoledì 16 dicembre 2020) ANCONA - A cosa sono servite nelle Marche tre settimane di zona arancione ? Quanto hanno arginato la diffusione del virus e alleggerito il sovraccarico del Covid-19 sugli ospedali i 21 giorni, dal 15 ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 16 dicembre 2020) ANCONA - A cosaservite nelle Marche tredi? Quanto hanno arginato la diffusione del virus e alleggerito il sovraccarico del Covid-19 suglii 21 giorni, dal 15 ...

TommyBrain : Scenari:SECONDA PETROLIERA ESPLOSA IN TRE SETTIMANE. L’Arabia Saudita parla di “Intervento esterno” - IacobellisT : Scenari:SECONDA PETROLIERA ESPLOSA IN TRE SETTIMANE. L’Arabia Saudita parla di “Intervento esterno” - redbookcarrier : @ilariacapua I tedeschi sono lì pronti che fremono per cominciare a vaccinare, noi forse incominciamo tre settimane… - ginloverx : 04:18 e io sink ancora qui piena di catarro che non riesco a dormire dopo tre settimane che mi sono ammalata madonn… - maybeimaclown : il patronus l’ho fatto qualcosa tipo tre settimane fa?????????????? -