Traffico Roma del 16-12-2020 ore 20 | 00

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione migliora In quest’ultima ora ilsulla carreggiata esterna della Grande Raccordo Anulare tra all’autostrada di Fiumicino e la collana diminuiscono gli spostamenti anche in interna tra Cassia Prenestina su via del Foro Italico ancora trafficato il tratto tra Corso di Francia via Salaria verso San Giovanni e sulla tangenziale est è diretto a viale Castrense ancora rallentamenti tra via dei Monti Tiburtini l bivio A24 un incidente a però rallentato la circolazione in uscita dasul tratto Urbano dell’autostrada A24 dalla tangenziale est allo svincolo di via Filippo Fiorentini sempre per un incidente nell’ultima ora piùsu via Pontina verso la città tra Spinaceto e Grappa via Cristoforo Colombo nello specifico tra abitini e via di Acilia verso ...