Torre del Greco, la città si ferma per ricordare le vittime del Coronavirus (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiTorre del Greco (Na) – Sarà una giornata di memoria e preghiera per ricordare le 57 vittime del Coronavirus. A Torre del Greco due speciali celebrazioni per non dimenticare il dramma della pandemia. L’amministrazione comunale, dopo un confronto con il XIII Decanato, ha intrapreso così una serie di attività volte a suscitare un momento di riflessione sulla pandemia. Nello sfondo di una delle città campane più colpite dal Covid. “L’ iniziativa – spiegano dal comune corallino – nata dalla considerazione che la città di Torre del Greco risulta avere il bilancio più grave, in termini di vite umane, nell’ambito della crisi epidemiologica, in ambito regionale – intende rivolgere un ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutidel(Na) – Sarà una giornata di memoria e preghiera perle 57del. Adeldue speciali celebrazioni per non dimenticare il dramma della pandemia. L’amministrazione comunale, dopo un confronto con il XIII Decanato, ha intrapreso così una serie di attività volte a suscitare un momento di riflessione sulla pandemia. Nello sfondo di una dellecampane più colpite dal Covid. “L’ iniziativa – spiegano dal comune corallino – nata dalla considerazione che ladidelrisulta avere il bilancio più grave, in termini di vite umane, nell’ambito della crisi epidemiologica, in ambito regionale – intende rivolgere un ...

