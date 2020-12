Torino. Sanzionato e denunciato un automobilista a bordo di una Mazda 3 che non si era fermato all’alt

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Lunedì pomeriggio, durante un servizio ordinario di sicurezza stradale, gli agenti del Comando Sezione 7 (Aurora – Vanchiglia – Madonna del Pilone) della Polizia Municipale hannoundi una3 che non si era. I ‘civich’, dopo aver mostrato la paletta al conducente, si sono immediatamente lanciati all’inseguimento del veicolo che non aveva rispettato l’invito a fermarsi. Le due persone ahanno poi abbandonato l’auto in via Tronzano e si sono dati alla fuga. L’inseguimento è proseguito a piedi e, poco dopo, i due sono stati fermati in via Martorelli all’angolo con via Poggio e accompagnati al Comando di via Bologna per l’identificazione. In seguito agli accertamenti effettuati, ...