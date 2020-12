Torino, paga un criminale per punire il figlio gay: “Fa il chirurgo, spezzagli le mani” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Non accettando il fatto che il figlio chirurgo fosse gay, il padre ha assoldato un malvivente per rovinargli la carriera. Il piano è però andato in fumo. Causare danni non solo a livello fisico, ma anche professionale. Il padre di un chirurgo di Torino, non approvando l’omosessualità del figlio, ha deciso di rovinargli la carriera danneggiando lo “strumento” più importante per lo svolgimento della sua professione: le mani. A riportare la vicenda è La Stampa. I fatti risalgono al 2017, quando l’uomo per spezzare le dita al figlio assoldò un picchiatore pagandolo 2500 euro. Non tutto è andato però come programmato: il malvivente, dopo essersi recato dal chirurgo, è stato colto dal senso di colpa rivelandogli di essere ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Non accettando il fatto che ilfosse gay, il padre ha assoldato un malvivente per rovinargli la carriera. Il piano è però andato in fumo. Causare danni non solo a livello fisico, ma anche professionale. Il padre di undi, non approvando l’omosessualità del, ha deciso di rovinargli la carriera danneggiando lo “strumento” più importante per lo svolgimento della sua professione: le. A riportare la vicenda è La Stampa. I fatti risalgono al 2017, quando l’uomo per spezzare le dita alassoldò un picchiatorendolo 2500 euro. Non tutto è andato però come programmato: il malvivente, dopo essersi recato dal, è stato colto dal senso di colpa rivelandogli di essere ...

Non accettando il fatto che il figlio chirurgo fosse gay, il padre ha assoldato un malvivente per rovinargli la carriera.

