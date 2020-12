Torino, padre paga un criminale per spezzare le mani al figlio gay: “Fa il chirurgo roviniamogli la vita” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) L’omofobia è ovunque, la conosciamo da piccoli tra i banchi di scuola, poi per strada, ma purtroppo si annida anche dove ognuno di noi di solito cerca un porto sicuro, in famiglia. Questo è quello che è accaduto ad un medico piemontese. Nel 2017 un uomo ha pagato un sicario per spezzare le mani al figlio gay, che fa il chirurgo, cercando di rovinargli la vita. “La pietra dello scandalo è stata tre anni fa, quando sono stato paparazzato al mare, in Francia, con un attore molto noto. Prima della fine del 2016 eravamo una famiglia normale. Poi ho raggiunto l’indipendenza economica. – ha raccontato il chirurgo a La Stampa – Era la prima volta che parlavo della mia omosessualità. Mia madre stava molto male e volevo renderla partecipe della mia vita prima ... Leggi su biccy (Di mercoledì 16 dicembre 2020) L’omofobia è ovunque, la conosciamo da piccoli tra i banchi di scuola, poi per strada, ma purtroppo si annida anche dove ognuno di noi di solito cerca un porto sicuro, in famiglia. Questo è quello che è accaduto ad un medico piemontese. Nel 2017 un uomo hato un sicario perlealgay, che fa il, cercando di rovinargli la. “La pietra dello scandalo è stata tre anni fa, quando sono stato paparazzato al mare, in Francia, con un attore molto noto. Prima della fine del 2016 eravamo una famiglia normale. Poi ho raggiunto l’indipendenza economica. – ha raccontato ila La Stampa – Era la prima volta che parlavo della mia omosessualità. Mia madre stava molto male e volevo renderla partecipe della miaprima ...

