Torino: il figlio chirurgo è gay, padre assolda un uomo per 'spezzargli le mani' (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Su un settimanale di gossip, riporta TgCom24 , sarebbero state pubblicate alcune foto che ritraevano il chirurgo insieme a un noto attore, e questo avrebbe fatto scattare la furia del genitore, fino ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Su un settimanale di gossip, riporta TgCom24 , sarebbero state pubblicate alcune foto che ritraevano ilinsieme a un noto attore, e questo avrebbe fatto scattare la furia del genitore, fino ...

repubblica : Torino, assolda un picchiatore perché spezzi le dita al figlio gay: 'Non deve più fare il chirurgo' - MiticoPatroclo : RT @fedezic: Una notizia agghiacciante. Un padre progetta e organizza una violenza ai danni del figlio gay e lo fa vivere nel terrore per a… - dar_riee : #Torino, assolda un picchiatore perché spezzi le dita al figlio gay: 'Non deve più fare il chirurgo'. Anziché tro… - CaressaGiovanni : RT @globalistIT: - globalistIT : -