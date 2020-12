Torino | Giampaolo rivoluziona la formazione | fuori anche Sirigu

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Salvatore Sirigu rischia di finire in panchina. Marco Giampaolo è pronto a rivoluzionare la formazione del Torino per la partita con la Roma. Come riferito da Gazzetta dello Sport, Salvatore Sirigu rischia di finire in panchina. Il portiere granata è reduce da prestazioni sottotono ed è finito al centro delle polemiche per la foto in cui è stato ritratto sorridente pochi istanti dopo la sconfitta con l'Udinese.