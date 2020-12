Torino, Giampaolo pronto al ribaltone: fuori cinque titolari, rischia anche Sirigu (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Marco Giampaolo prova a invertire il trend. Il tecnico del Torino non può più permettersi passi falsi e rischia l’esonero, per questo a Roma potrebbero vedersi alcuni esperimenti di formazione e scelte in qualche modo punitive. Per esempio, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, tra i pali potrebbe non essere confermato Salvatore Sirigu e al suo posto scalda i guantoni Milinkovic-Savic. Altri giocatori a rischio sembrano Nkoulou e Ricardo Rodriguez, con Bremer e Izzo pronti a rilevarli, ma anche Meite e Vojvoda dovrebbero “saltare” dall’undici titolare in favore di Lukic e Ansaldi, che rientrano dopo gli infortuni. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Marcoprova a invertire il trend. Il tecnico delnon può più permettersi passi falsi el’esonero, per questo a Roma potrebbero vedersi alcuni esperimenti di formazione e scelte in qualche modo punitive. Per esempio, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, tra i pali potrebbe non essere confermato Salvatoree al suo posto scalda i guantoni Milinkovic-Savic. Altri giocatori a rischio sembrano Nkoulou e Ricardo Rodriguez, con Bremer e Izzo pronti a rilevarli, maMeite e Vojvoda dovrebbero “saltare” dall’undici titolare in favore di Lukic e Ansaldi, che rientrano dopo gli infortuni. SportFace.

