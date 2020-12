The Wilds su Prime Video avrà più stagioni? Le ipotesi sul futuro della serie e il peso dell’influenza di Lost (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Un gruppo di ragazze adolescenti sopravvive a un incidente aereo e si ritrova su un’isola deserta, costretto a mettere a frutto il proprio istinto di sopravvivenza in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Sullo sfondo, un esperimento di cui è svelata la portata distopica episodio dopo episodio. È da questo, e in particolare dal tatto e dall’empatia con cui osserva quelle stesse teenager, che The Wilds di Prime Video trae la sua forza. La prima serie young adult firmata Amazon Original è una sorpresa dello streaming di fine anno, capace di conquistarsi il favore della critica e l’istantanea approvazione del pubblico. Alla luce di questo exploit non stupisce che le testate statunitensi cerchino di approfondire le ispirazioni della serie e di raccogliere già degli indizi ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Un gruppo di ragazze adolescenti sopravvive a un incidente aereo e si ritrova su un’isola deserta, costretto a mettere a frutto il proprio istinto di sopravvivenza in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Sullo sfondo, un esperimento di cui è svelata la portata distopica episodio dopo episodio. È da questo, e in particolare dal tatto e dall’empatia con cui osserva quelle stesse teenager, che Theditrae la sua forza. La primayoung adult firmata Amazon Original è una sorpresa dello streaming di fine anno, capace di conquistarsi il favorecritica e l’istantanea approvazione del pubblico. Alla luce di questo exploit non stupisce che le testate statunitensi cerchino di approfondire le ispirazionie di raccogliere già degli indizi ...

