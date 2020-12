The Voice Senior quando finisce? Colpo basso di Antonella Clerici | l’ha detto chiaramente

Leggi su altranotizia

(Di mercoledì 16 dicembre 2020)durante una trasmissione si lascia sfuggire delle indiscrezioni sulla sorte del programma Theè stata fortemente voluta come conduttrice di The, programma appena lanciato su Rai Uno che ha riscosso da subito un immenso successo. La presentatrice, che vanta numerosissime conduzioni di altrettanti numerosi programmi, ha scelto personalmente i coach di questa prima stagione. Loredana Bertè, Clementino, Gigi D’Alessio ed Al Bano in coppia con la figlia Jasmine. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TheOf Italy (@theitaly) La conduttrice, estremamente fiera e contenta del successo riscosso dal ...