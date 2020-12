«The Expanse», quinta stagione online: perché recuperare tutta la serie tv su Amazon Prime Video (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Per i fan di lunga data di The Expanse, il 16 dicembre è un giorno importante: su Amazon Prime Video vanno infatti in linea i primi 3 episodi della quinta stagione, la penultima (come da avviso fatto dalla piattaforma a novembre). A seguire, le puntate saranno una alla settimana, il mercoledì. Chi vi scrive ama le belle serie di fantascienza, ma a The Expanse ci è arrivata tardi e ogni volta che usciva una nuova stagione… era distratta. Nel frattempo, il tema Marte è tornato sempre più prepotentemente, non solo nelle nuove produzioni (ad esempio, Away di Netflix, quest'anno), ma anche nei pensieri dell'umanità. The Expanse è una serie che lo tratta in un modo unico, nel senso che segue le nostre ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Per i fan di lunga data di The, il 16 dicembre è un giorno importante: suvanno infatti in linea i primi 3 episodi della, la penultima (come da avviso fatto dalla piattaforma a novembre). A seguire, le puntate saranno una alla settimana, il mercoledì. Chi vi scrive ama le belledi fantascienza, ma a Theci è arrivata tardi e ogni volta che usciva una nuova… era distratta. Nel frattempo, il tema Marte è tornato sempre più prepotentemente, non solo nelle nuove produzioni (ad esempio, Away di Netflix, quest'anno), ma anche nei pensieri dell'umanità. Theè unache lo tratta in un modo unico, nel senso che segue le nostre ...

